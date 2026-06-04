Jホラー界の巨匠・清水崇監督の最新作『だぁれかさんとアソぼ？』（7月24日公開）のエンディングテーマを、“ののちゃん”こと村方乃々佳が担当することが決定した。ホラー映画と“ののちゃん”という意外な組み合わせが話題を呼びそうだ。【動画】恐怖がリフレインする新予告映像清水監督は、『呪怨』シリーズをはじめ、ハリウッドリメイク版『THE JUON／呪怨』で日本人監督として初めて全米興行収入ランキング1位を獲得した