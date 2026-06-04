タレントの柴田理恵（67）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。東京富山県人会連合会に参加したことを報告し、有名人らとの貴重ショットを公開した。【写真】え！富山出身だったんだ！有名人との貴重ショットを公開した柴田理恵柴田は「記念すべき第110回東京富山県人会連合会が盛大にホテルニューオータニでありました」と書き出すと、俳優の室井滋、内浦純一、映画監督の本木克英氏との4ショットを公開。「久しぶり