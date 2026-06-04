人気漫画「花さか天使テンテンくん」などで知られる漫画家の小栗かずまた氏が4日、自身のXを通じ、来年のNHK大河ドラマの題材にもなった自身の先祖「小栗上野介忠順」に関する連載を開始すると発表した。来月3日発売の最強ジャンプ8月号から掲載される。2027年に俳優・松坂桃李主演で放送される大河ドラマ第66作「逆賊の幕臣」の題材となっている小栗上野介忠順は、漫画家・小栗かずまた氏の曽祖父にあたる人物。“勝海舟のラ