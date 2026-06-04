警察庁は4日、佐賀県警の科学捜査研究所で発覚したDNA型の不正鑑定について特別監察の最終結果を公表し、新たに110件の鑑定に不適切な取扱いが確認されたことを明らかにしました。報告書によりますと、佐賀県警科学捜査研究所の元職員が単独で担当した鑑定などを調べた結果、DNA型鑑定239件で、不適切な取扱いが確認されたということです。そのうち37件は適切に鑑定していれば容疑者が判明した可能性を否定できない「影響不明」と