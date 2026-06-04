東京・池袋のガールズバーの従業員だった20代女性に売春させたとして、売春防止法違反などの罪に問われた店の経営者鈴木麻央耶被告（39）は4日、東京地裁の初公判で起訴内容を認めた。女性への不同意性交の罪については一部否認した。検察側は冒頭陳述で、女性のガールズバーでの売り上げが少ないことを理由に、勤務時間以外は東京・歌舞伎町で客待ちをさせていたと指摘。GPS機器を持たせて行動を監視し、客との売春時の様子を