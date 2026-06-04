バスケットボール女子WリーグのENEOSは4日、日本代表の今野紀花（26）が加入すると発表した。宮城県出身の今野は2023年に米ルイビル大からデンソーに加入。2025〜26年はレギュラーシーズン24試合、プレーオフ7試合に出場し、デンソーの初優勝に貢献した。