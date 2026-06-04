サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（59）が4日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に挑む日本代表についてコメントした。日本代表は大会に向け、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで合宿を行っている。パーソナリティーから「今回の日本代表は武田さんから見てどうですか？」と質問。武田は「確かに三笘（薫）選手がいないのは大きいと思うん