ｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝が４日、都内で応援サポーターを務めるＴＢＳ系「バレーボールネーションズリーグ２０２６」の開幕セレモニー会見に登壇した。同リーグは７月８日に日本ラウンドが開幕する。原は中、高でバレーボール部に所属し、ミドルブロッカーとしてプレー、キャプテンも務めた。この日は男子日本代表の石川祐希、西田有志、高橋藍とともに登場。原は「携わらせていただけてうれしい。ぜひ一緒にバレーボールを盛