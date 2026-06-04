今回は、息子に暴言を吐き、猛烈に後悔したエピソードを紹介します。シングルマザーとして奮闘していたけど…「離婚し、シングルマザーとして小5の息子を育てています。生活は正直余裕がありませんが、それでもなんとか頑張っていました。ちなみに私は最近彼氏ができたのですが、彼氏はわがままな人で、かなり振り回されています。彼氏のせいで生活が不規則になり、息子に八つ当たりしてしまうこともありました。そんなある日、彼