【第27話】 6月4日 公開 第27話「バタ足」を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月4日、misekiss氏によるマンガ「保知矢さんはあまりある」の第27話「バタ足」をヤンマガWebに無料公開した。 第27話では、プールの授業中、泳げない保知矢さんにバタ足を教えることに。ところが、彼女の足が顔面を直撃し……。 「保知矢さんはあまりある」のページ