【第62話】 6月4日 無料公開 第62話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は6月4日、板垣恵介氏によるマンガ「刃牙らへん」第62話「スイートルーム」をチャンピオンクロスで無料公開した。 第62話では、ホテルのスイートルームで食事をとる勇次郎。3キロのステーキとワインを完食するが、その間、彼は他者の解釈を寄せ付けない姿勢をとっていた！ チャンピ