事前キャンプ地に乗り込み、北中米ワールドカップ本番を見据えた準備が始まった。日本代表は現地時間3日からメキシコ・モンテレイで事前キャンプ初日を迎えた。MF堂安律(フランクフルト)は「少しずつ緊張感と、心身ともに上げていくことが必要」と語った。14日のグループリーグ初戦・オランダ戦までのテーマとして、堂安は「コンディションが一番大きい」と説く。欧州組はシーズンを終えた後に帰国し、国内で代表活動をスター