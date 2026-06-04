6月4日（現地時間3日）、NBA王者を決める「NBAファイナル2026」が開幕。フロスト・バンク・センターでサンアントニオ・スパーズとニューヨーク・ニックスが対戦した。 ウェスタン・カンファレンス2位のスパーズはポートランド・トレイルブレイザーズ、ミネソタ・ティンバーウルブズ、そして第7戦の末に前年王者のオクラホマシティ・サンダーを撃破。ホームで