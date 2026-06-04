6月4日、琉球ゴールデンキングスは、ジャック・クーリーと2026－27シーズンの契約および2年間の複数年契約に合意したことを発表した。 アメリカ合衆国出身で現在35歳のクーリーは、206センチ115キロのセンター。ノートルダム大学からNBAやヨーロッパのリーグなどを経て、2019－20シーズンに琉球へ加入した。過去3度のリバウンド王に輝くな