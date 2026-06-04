テレビ朝日ホールディングスが一時４％を超す上昇となった。同社が４日寄り前に公表した定時株主総会招集通知と株主総会資料のなかで、村上世彰氏の長女である野村絢氏がテレ朝ＨＤの株式を１．８６％保有していることが明らかとなった。テレビ局を経営するテレ朝ＨＤに対し、野村氏が企業価値の向上に向けた取り組みを働きかけるとの思惑から、買いを誘う格好となったようだ。テレ朝ＨＤの筆頭株主は朝日新聞社で東映がこ