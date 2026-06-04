ＫＯＫＵＳＡＩＥＬＥＣＴＲＩＣが頑強。半導体製造装置メーカーである同社は２７年３月期の売上高予想は前期比１９．１％増の２８００億円、純利益予想は同２８．９％増の３８８億円と大幅な増収増益の見込みだ。バッチ成膜装置市場でトップシェアの同社は、生成ＡＩ関連での設備投資需要が業績面で強い追い風となっている。株価は５月２９日にいったん天井を形成したが、深押しを回避し６月３日以降は再び上昇軌