開催：2026.6.4 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 4 - 5 [アスレチックス] MLBの試合が4日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとアスレチックスが対戦した。 カブスの先発投手はコリン・レイ、対するアスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングスで試合は開始した。 1回表、4番 タイラー・ソダーストロム 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本