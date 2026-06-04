フォトグラファーの鈴木心がInstagramを更新。自身が撮影した松本潤のポートレートを公開した。 【写真】松本潤のポートレート 他 ■松本潤がシックな装いで“静かな表情” 公開されたのは、松本が膝を抱えるようなポーズで座り、静かな表情を見せる1枚。ダークトーンのジャケットにワイドパンツとブーツを合わせたシックな装いで、柔らかな光の中に佇む姿が印象的だ