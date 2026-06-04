北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判は6月4日、被告人質問が行われ、女は「直接的に橋から落下させたわけではないが、私たちの言動で女子高校生が追いつめられて、亡くなったのは間違いありません」と述べました。殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告は2024年4月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなど