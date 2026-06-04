兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が殺害された事件で、6月3日市内の川で見つかった遺体は公開手配されていた男と確認されました。 6月3日、兵庫県たつの市の川でみつかった遺体は、田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が殺害された事件で公開手配されていた大山賢二容疑者（42）と確認されました。死亡したのは5月20日ごろとみられていますが、死因はわかっていません。 大山容疑者は10年ほど前まで現場の住宅の隣の