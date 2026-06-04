大人気漫画『南国少年パプワくん』などで知られる作者・柴田亜美氏が、自身のXを更新し、ゲーム『ドラゴンクエスト7』のリメイク『ドラゴンクエストVII Reimagined』のプレイ画面を投稿した。【画像】『ドラクエ7』ラスボス挑んだ時のレベル！公開された主人公のイラストなど『ドラクエ7』は、2000年8月26日にプレイステーションで発売され、その斬新な世界観や圧倒的なボリュームのストーリーが話題となった『ドラゴンクエス