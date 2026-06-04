全日本大学野球選手権に出場する東海大学九州キャンパス野球部が、KKTを訪れました。KKTを訪れたのは、東海大九州野球部の大石港主将や林田倫彦監督などです。東海大九州キャンパス野球部は南部九州大会で優勝し、大学日本一の座をかけて、6月8日から始まる「全日本大学野球選手権」に3年連続で出場します。■東海大九州キャンパス 大石港主将「2年間、全国(選手権に)出ているんですけれど、勝てていないので、今年は全国で通用す