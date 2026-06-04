企業の内部情報を基にインサイダー取引をしたとして、金融商品取引法違反罪に問われた三田証券（東京）の元取締役仲本司被告（52）は4日、東京地裁の初公判で起訴内容について「黙秘します」と述べた。弁護側は、現時点では十分な証拠開示が受けられていないなどとして、争う姿勢を示した。検察側は冒頭陳述で、被告は2019年ごろから、会社役員の松木悠宣被告（44）＝同罪で公判中＝と東京都内で月に数回面会し、企業の未公開