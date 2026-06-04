タレント石原良純（64）が4日、TOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜午前11時30分）にゲスト出演。パーソナリティーの元テレビ朝日社員の玉川徹氏（63）との関係性について言及した。2人はテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で共演。リスナーから不仲ではないか？と指摘され、石原は「仲良いとか悪いとかじゃなくて、考えてみなさいよ。あの番組の中でまともなのは俺だけなんだよ？」と主張。玉川氏からすぐさま「またまた