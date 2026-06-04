エンタメ・推し活領域のシードスタートアップを対象とした短期集中型のアクセラレーションプログラム「SEA Program」。SBIネオメディアらが主催するこのプログラムで、並み居る競合の中からグランプリを獲得したのが「CrestLab（クレストラボ）」だ。クレストラボはAIを活用したアニメ制作支援サービス「ANICRA（アニクラ）」やAIアニメ制作エージェント「RAPID STUDIO（ラピッドスタジオ）」を展開。深刻な人手不足に悩むアニメ業