国税庁の調査によれば、年収1000万円を超える給与所得者は全体の上位6.2％ 。努力の末に手にしたこの「1000万円」という数字は、多くの人にとって家族を守るための誇りであり、安心の証だったはずです。しかし、いざその壁を越えてみると、待ち受けていたのは「ゆとりある暮らし」ではなく、重い税負担と物価高が家計を圧迫するシビアな現実ではないでしょうか。インターネットメディアやSNSでは給与所得者向けの節税術が溢れてい