Googleの研究者らが「細菌に感染した6400万匹もの蚊」を、アメリカのカリフォルニア州とフロリダ州で野に放とうとしています。一体なぜ蚊を野に放とうとしているのか、このプロジェクトが自然界にどういった影響を及ぼすと考えられるのかについて、科学系メディアのLive Scienceが報じました。Bradley White | LinkedInhttps://www.linkedin.com/posts/bradley-white-ba0431115_why-google-wants-to-release-32-million-mosquitoes