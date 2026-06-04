メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市内で女性のスカートの中を盗撮したとして愛知県の職員が罰金50万円の略式命令を受けていたことがわかりました。 愛知県によりますと県民文化局の34歳の男性職員は5月23日午前4時ごろ、名古屋市中区のマンションのエレベータ―内で女性のスカートの中をスマートフォンで撮影したということです。 男性職員は2日付けで罰金50万円の略式命令を受けま