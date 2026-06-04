メ～テレ（名古屋テレビ） 桃の出荷シーズンを前に、愛知県豊田市の果樹園に防犯カメラ5台が設置されました。 豊田市の猿投地区では、毎年発生する農産物の盗難を防ぐため、「猿投地区果樹園保護プロジェクト」を立ち上げています。 4日はJAあいちや警察などが桃の盗難対策として果樹園に防犯カメラ5台を設置しました。 去年の猿投地区での桃の盗難件数は6件、あわせて約2000玉の桃が盗まれました。 被