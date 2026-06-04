◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、４打席目終了時点で２打数２安打、２四球で２１７打数６５安打の打率・２９９５となり、四捨五入で表示上は大谷の打率が３割になった。投げては５回無失点でこの時点で規定投球回にあと２回に迫