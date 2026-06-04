女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の夫で、医師の木下博勝氏が、帰国した息子の“ＪＪ”こと木下大維志くんの姿を公開した。４日に自身のインスタグラムを更新し、「おはヨネスケＪＪが美容室に行って来ました。少しスッキリして良い感じ、と僕は思ったのですが、ジャガーさんは気が付かない？笑」と家族３人の写真をアップ。昨年３月に長野の私立高校を卒業し、金融を勉強するために同８月に渡米していた大維志く