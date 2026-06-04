◆米大リーグＤバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手」で二刀流出場。５回まで１安打無失点６奪三振と好投し、今季の日本人単独トップとなる６勝目の権利を得た。初回のマウンドに上がる前。１回表の第１打席で二塁内野安打を放ち、７試合連続安打＆出場１９試合連続出塁とした大谷は休む