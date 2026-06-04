お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良(44)と離婚した元妻でブロガーの川島菜月さんが2日、ブログを更新。川島と子どもたちの面会日にあったことについて投稿した。 【写真】「つち!」と答えた子供たち、面会日に川島が買ってくれたものでご機嫌 菜月さんはブログのタイトルを「面会日の食事にぎょぎょ！」としてブログを更新。「面会日だった2日間!!!子供たちはあきぷーに欲しいものを買ってもらい大満喫だったよ