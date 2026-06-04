歌手でタレントの渡辺美奈代(56)が3日、ブログを更新。40周年ライブに供えたオールブラックの衣装をまとった姿を公開した。アイドル時代と変わらないスタイルにファンから反響を呼んでいる。 【写真】スラリと伸びた足が美しいアイドル時代と変わらない！ 渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。今年は40周年とあり、7月7日には5年ぶりとなる新曲「GO