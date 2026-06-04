「『ギャッ』って声が聞こえたのよ、ほんの一瞬。猫みたいな声で、人間だと思わなかったわ。一瞬の出来事だったんでしょうね」──周辺住民は不安げな表情でそう語った。【写真】無職男（60）と認知症の母親が暮らしていた自宅。箱を持って鑑識に入る警官らの姿も埼玉県川口市の住宅で6月1日午後、無職の男が、母親の介護支援に訪れていたケアマネジャーの女性（63）の首を刃物で刺して殺害し、自らの首も刺して死亡した事件。閑