スケーターから、「スヌーピー」の親友「ウッドストック」デザインのランチグッズ全5種が登場！お弁当箱やカトラリーなどが、「ウッドストック」のかわいいカーニバルデザインでラインナップされます。 スケーター「スヌーピー」woodstock(カーニバル)テーマ「ウッドストック」グッズ 【先行販売】期間：2026年6月5日(金)〜6月18日(木)取扱店舗：「WOODSTOCK SMALL SHOP by SNOOPY TOWN Shop」 @ ルミネ池袋・スヌ