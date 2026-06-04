俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMIのダイエット本『わたしはこれでやせました』が、6月4日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間1.8万部を売り上げ、2位にランクイン。ジャンル別「美容・ダイエット」では3週連続1位を獲得した。【写真】美太もも！黒のフェザードレスからスラリとした美脚を披露したMEGUMI新刊発売にあわせて、2023年発売の『キレイはこれでつくれます』も再び注目を集め、ジャン