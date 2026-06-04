◇インターリーグカブス4−5アスレチックス（2026年6月3日シカゴ）カブスは3日（日本時間4日）本拠地でアスレチックスに延長10回の末に4−5で敗れ3連敗で貯金2となった。チームは5月8日のレンジャース戦を終えた時点で貯金は今季最多の15だった。とはいえ、その後10連敗を喫するなどして急降下。「ジェットコースター」のような浮き沈みを重ねて、貯金は2まで減少した。「4番・右翼」で先発出場した鈴木誠也外野手（31