マーモットカフェで撮影された“動”と“静”の動画が話題になっている。【映像】「代わる？」という呼びかけに“ボヨンっ”と返事するマーモット投稿したのは、マーモット村 東京の公式Xアカウント。回し車で走っているマーモットのキャラメルちゃん（3歳）と、大の字で床に寝そべっているビスケくん（2歳）の動画を投稿した。動画では、キャラメルちゃんが走るのをとめた際に、ビスケくんがボヨンと返事をするように動く姿が