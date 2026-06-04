元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が3日、自身のインスタグラムを更新。5月30日に行われた自身の挙式＆披露宴の写真の数々を紹介し、実母との親子2ショットも披露した。【写真】「中座はサプライズで母にエスコート役をお願いしました」母親と手をつないで歩く能條愛未※3枚目以降能條は昨年11月に歌舞伎俳優・中村橋之助（30）との婚約を発表し、4月に結婚したことを報告。先月末にホテルニューオータニで挙式・披露宴を行