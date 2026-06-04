◇第97回都市対抗野球大会西関東予選第1代表決定トーナメント2回戦東芝8―3NANKATSUBASE（2026年6月4日等々力）2年連続46度目の都市対抗出場を狙う東芝が11安打8得点で快勝した。「5番・DH」の金井慎之介外野手（23）が2点本塁打を含む2安打2打点。中軸の役割を果たした。「初球を振っていこうと決めていたので、うまく反応できて良かったです」3―0で迎えた5回2死一塁。初球の内寄りスライダーを振り抜くと、右翼席