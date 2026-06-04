Popteen専属モデルになったスタイル抜群の美人JK・ゆあ（小林ゆあ）が、ほぼすっぴんで難関のイルカショーに挑戦。その成果に感動の涙が流される一幕があった。【映像】スタイル抜群の美人JK（ウェア姿でプールに入る様子も）ABEMAにて6月3日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』、#58では、「私たち、シゴデキ目指します！in動物テーマパーク」企画が展開