カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（28）がメジャー復帰すると3日（日本時間4日）、地元メディア「セントルイス・ポスト・ディスパッチ」のデリック・グールド記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。同記者は「ヌートバーが金曜日（現地5日、日本時間6日）にロースターに復帰する。先発出場する可能性が高い」と記した。大リーグ公式サイト「MLB.com」も5日（同6日）から始まるレッズとの3連戦で復帰する見通しと報