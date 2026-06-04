海外の金融商品への出資名目で、違法に870億円ほどを集めていたとみられるグループの6人が逮捕された事件。新たに投資家の男が逮捕されました。この事件は、コンサルティング会社の「グローバルインベストメントラボ」の実質的トップ・大坂陽司容疑者（50）ら6人がおよそ6年間で、国に無登録で債券を運用する、海外プロジェクトへの出資を14人に勧誘した疑いで逮捕されたものです。会社は1000人規模の勧誘員を使い、これまでにおよ