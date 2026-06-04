演歌歌手の市川由紀乃が、48歳で経験した卵巣がんの手術とその後の闘病について語った。【映像】術後、病床で痛みを伝える生々しいやり取り市川は、6月3日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。2年前、48歳の時に卵巣がんが発覚し、卵巣と子宮を切除する大手術を経験した市川は、再発防止のための抗がん剤治療を経て昨年歌手活動を再開した。卵巣と子宮を切除するという大掛かりな開腹手術の負担は大きく「やっぱ