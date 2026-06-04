バレーボール男子日本代表の石川祐希主将（30）、西田有志（26）、郄橋藍（24）、ネーションズリーグの応援サポーターを務めるtimeleszの原嘉孝さん（30）が4日、都内で行われた開幕セレモニー会見に出席した。【写真で見る】イベントの様子約500人のファンが見守るなか行われた会見では、自身もバレーボール経験をもつ原さんがインタビュアーとして3選手に質問した。この日は、アニメ「ハイキュー!!」とネーションズリーグ