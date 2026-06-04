3日、都内で行われた「野村不動産ソリューションズ 新ブランド戦略＆新CM発表会」に、俳優の二宮和也（42）が登場した。【映像】“まさか”の出来事に笑顔になる二宮和也この日、「嵐」の活動終了後、初の公の場となった二宮。ラストライブの翌日に起きた“まさか”の出来事を明かした。二宮「6月1日…僕は普通に休みだったので、買い物に行って生活のものを買っているときに、相葉くんに会った。『お前がいるんかい？』って言