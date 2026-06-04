メジャーリーグドジャースの大谷翔平選手が、今シーズン6度目となる投打の二刀流で先発出場した。先発した試合ではここ2試合連続で先頭打者ホームランを放っていた大谷選手。第1打席はセカンドへ痛烈な打球を放ち記録は内野安打となり、7試合連続ヒットをマークした。投げてはその裏、コントロールにやや苦しみながらも初回を三者凡退と上々の立ち上がりをみせる。続く2回には、159キロのストレート、さらには、鋭く曲がるスイーパ