犬にとって負担となる『絶対NG行為』５選 「うちの子、最近なんだか落ち着きがない気がする……」「もしかしてストレスを感じさせているのかな？」と不安に抱くことはありませんか。愛犬と暮らしていると、誰しも一度は抱く悩みだと思います。 実際、無意識に飼い主本位な行動をとってしまい、犬に負担をかけているケースも少なくありません。ここでは、犬にとって負担になる飼い主がやってはいけないNG行為を紹介