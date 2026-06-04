南魚沼警察署によりますと4日、南魚沼市の八海山で登山者とみられる女性を発見しましたが、死亡が確認されました。3日、八海山のスキー場関係者から「登山客のバイクが駐車されたままになっている。遭難かもしれない」との通報が警察署にあり、4日に新潟県消防防災ヘリコプターなどによる捜索が行われました。午前9時半頃に、山中で女性を発見しましたが、死亡が確認されました。女性は長野県野沢温泉村に住む旅館従業